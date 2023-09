La Chine veut dominer le marché des puces, et pour cela, elle est prête à mettre une somme dingue sur la table

Ces dernières années, la Chine doit faire avec de plus en plus de sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Celles-ci sont d'autant plus difficiles à supporter qu'elles sont aussi appliquées par les alliés de Washington, comme le Japon ou les Pays-Bas. Le deuxième pays le plus peuplé n'a ainsi plus qu'une seule source possible pour passer outre : lui-même.

Pékin veut en effet être capable dans les prochaines années de produire ses propres semi-conducteurs de pointe sans avoir à passer des commandes monstres à une NVIDIA qui peut arrêter ses fournitures du jour au lendemain sur pression de l'administration américaine. C'est la raison pour laquelle, selon Reuters, un nouveau fonds vient d'être mis en place par la Chine.

Abondé à hauteur de 300 milliards de yuans (soit plus de 38 milliards d'euros), il prendra la suite des deux fonds déployés les années précédentes, un premier de 138,7 milliards de yuans en 2014, et un second de 200 milliards de yuans en 2019.