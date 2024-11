On a beaucoup parlé de l'iPhone SE 4 ces derniers mois, le smartphone d'Apple étant présenté dans les différentes fuites comme un téléphone qui sera aussi puissant mais plus abordables que les haut de gamme habituels. Autant dire qu'il y a de quoi mettre l'eau à la bouche des amoureux de la pomme croquée. Et si vous en faites partie, aujourd'hui, vous allez en savoir plus sur sa date de sortie.