Quel produit pourrait-être annoncé par Apple ? Tous les regards se tournent vers l'iPhone SE 4. Le prochain smartphone d'entrée de gamme de la marque n'est plus qu'une simple rumeur. Des photos supposées du futur téléphone sont en fuite sur le web et confirmeraient un nouveau design. Aussi, le site de l'enseigne Boulanger a mis en ligne par erreur une fiche produit qui mentionnait l'iPhone SE. Bref, tout est en place pour un lancement dans les tout prochains jours, et la mention par Tim Cook de « nouveau membre de la famille » ne laisse que peu de place au doute.

Mais peut-être Apple va prendre tout le monde de court et nous présenter un tout nouveau produit. Cela pourrait être un iPad Air M3, dont on sait qu'une nouvelle version est dans les cartons, ou un iPad Pro M5. L'Apple TV 4K fait également partie des produits qui n'ont pas bénéficié de mises à jour depuis plusieurs années et qui pourrait créer la surprise, mais franchement, on en doute.

L'iPhone SE 4 (ou iPhone 16E selon quelques bruits de couloir) proposera un design inspiré de l'iPhone 14, un capteur Face ID et un processeur A18 pour le support Apple Intelligence. La sortie pourrait intervenir à la fin du mois de février. D'ici là, rendez-vous sur Clubic le 19 février pour tout savoir sur ce prochain iPhone SE.