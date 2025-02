Apple pourrait appliquer des algorithmes avancés similaires à ceux de ses autres modèles récents, améliorant le traitement de l’image, la reconnaissance des sujets et la capture en faible lumière. De plus, les rendus suggèrent que le capteur pourrait être plus imposant, potentiellement pour accueillir un module de meilleure qualité. Une approche minimaliste, mais pas nécessairement moins performante, qui repose sur l’efficacité logicielle.