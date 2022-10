iPhone SE 4 : bonjour l'encoche ?

C'est une évidence : Apple commence à tirer sur la corde avec son iPhone SE. Le design du téléphone est très daté. Et même s'il est très durable, aussi bien à l'extérieur que côté software, on apprécierait que le constructeur ne se contente pas de faire du recyclage.

Ceci étant dit, difficile d'avoir la dent dure contre l'iPhone SE. Oui, son écran est LCD, HD+ et 60 Hz. Mais bon sang qu'il est bien calibré ! Et l'Apple A15 Bionic qui l'équipe fait tout simplement des merveilles en termes de performances. C'est simple : pour trouver un téléphone Android aussi rapide, il faut débourser plus de 800 euros.

Certes, l'iPhone SE peut paraître anachronique sur bien des points. Que ce soit son design, son écran ou son unique appareil photo, tout nous renvoie des années en arrière. Mais en sa qualité de porte d'entrée dans le monde d'iOS, ce nouveau modèle parvient à proposer une expérience complète et satisfaisante. On aurait pu se passer de la hausse de prix imputable à la 5G, mais on va se montrer magnanimes pour cette fois. En espérant que le prochain modèle rebatte un peu plus les cartes.