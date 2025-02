maybachfan67

Je regarde aussi pour changer et il me tente, mais dommage qu’il soit à priori aussi large que mon P30 actuel. A cause de ça je ne l’ai jamais vraiment aimé, du coup je cherche moins large mais performant.

Je sais la mode n’est pas aux petites téléphones, mais ils auraient largement pu mettre un écran plus grand que le SE3 sans non plus dépasser 70mm de large…