La prochaine Nintendo Switch pourrait bien atteindre la puissance... d'une PS4 ?

Nous savons désormais que Microsoft envisage de proposer Windows à 100 % dans le cloud au grand public, que la firme de Redmond a envisagé d'acquérir des studios comme Zynga, SEGA, Bungie et IO Interactive, ou encore que les coûts de production de The Last of Us Part 2 et Horizon Forbidden West ont dépassé les 200 millions de dollars chacun.

Cette fois, c'est Nintendo qui est victime d'une fuite. Dans son argumentaire en opposition au rachat, la FTC, l'autorité de la concurrence aux États-Unis, a tenté de démontrer en quoi le passage de la licence Call of Duty sous pavillon Xbox serait une mauvaise nouvelle pour les consommateurs.

Microsoft essaie de rassurer depuis des mois en promettant de sortir les prochains jeux Call of Duty sur les plateformes concurrentes, s'ouvrant même à une disponibilité sur du matériel Nintendo, ce qui n'était pas arrivé sur cette génération de consoles.