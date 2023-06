Ce studio de jeu vidéo que Microsoft avoue maintenant avoir voulu racheter

Cette idée a finalement été abandonnée, et c'est finalement Take-Two qui racheta la société début 2022 pour un montant de 12,7 milliards de dollars. À la place, Microsoft a préféré l'option Activision Blizzard. Le groupe compte parmi ses productions le très gros hit Candy Crush, créé par King, un développeur d'applications qu'il avait racheté en 2016.

« J'ai passé du temps avec Amy Hood, la directrice financière de [Microsoft], pour étudier les opportunités mobiles qui se présentaient sur le marché, et Activision était le plus grand éditeur de contenu mobile. C'est un partenaire que nous connaissons bien, car nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous étions donc tous les deux à l'aise avec les studios et les équipes. Mais le plus important était leur portefeuille et l'engagement qu'ils avaient sur le mobile », a ainsi justifié son choix Phil Spencer.