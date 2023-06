Non, Call Of Duty ne va pas être super beau sur Nintendo Switch

Oui, les performances de la Switch OLED commencent à faire pâle figure face à la concurrence… La console de Nintendo se rattrape tout de même grâce à son écran à la fois spacieux et confortable pour nos yeux. Les couleurs, les noirs et les contrastes ressortent également mieux sur cette dalle. Notons aussi de nettes améliorations sur la ventilation (avec une chauffe moins importante) et sur la partie audio qui gagne incroyablement en puissance. Le nouveau large support ajustable est lui aussi très appréciable. Quant à l'autonomie, elle demeure très correcte sans atteindre des sommets.



Ainsi, la Switch OLED est un formidable objet de divertissement. Son tarif assez élevé, sa mémoire interne faiblarde et ses performances qui stagnent restent cependant des points négatifs impossibles à ignorer. Ainsi, nous ne la conseillons pas à tout le monde puisqu'elle n'apporte finalement que des aménagements assez mineurs. Il ne s'agit pas d'une révision à la manière d'une PS4 Pro par rapport à la PS4 ou d'une Xbox One X comparée à une Xbox One. L'expérience reste tout de même ultrasatisfaisante. La Nintendo Switch OLED est assurément la meilleure Switch du marché à l'heure actuelle, mais se la procurer aura un prix très salé.