Trials of Mana : la démo est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch !

Un avant-goût pour patienter

Source : Gematsu

Attendu pour le 24 avril prochain, sur PS4 et Nintendo Switch,est le remake en 3D d'un certain, paru à l'origine sur Super Famicom.À un peu plus d'un mois de la disponibilité du jeu en boutiques, Square Enix propose donc aux joueurs de s'essayer aux premiers instants du jeu, via une démo jouable à télécharger dès maintenant sur PS4 comme sur Nintendo Switch L'occasion de découvrir le look de cette refonte du jeu de 1995, mais aussi de composer son équipe et de jouer le prologue de ce jeu très attendu. Bonne nouvelle, la sauvegarde de la démo pourra être transférée dans le jeu complet lors de sa sortie.