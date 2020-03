Vous pourrez commencer à pré-charger Half-Life : Alyx dès ce vendredi

Lire aussi :

Source : Twitter

Une bonne nouvelle pour la poignée de joueurs équipés, notamment ceux qui ont pu s'offrir un casque de réalité virtuelle Valve Index malgré son prix et le fait qu'il soit en rupture de stock Difficile d'avoir un meilleur timing de sortie queen cette période de confinement forcé. Le titre de Valve sera en effet disponible lundi prochain à partir de 18h00, et il sera également possible de le précharger dès vendredi.La licencefait donc son grand retour après plus de 13 ans d'absence (si l'on ne compte pas l'excellent Black Mesa , bien entendu), dans un jeu uniquement en réalité virtuelle. Compatible avec le casque Valve Index donc, ce FPS est également compatible avec le HTC Vive ou encore l'Oculus Rift.Notez enfin qu'en plus du Valve Index,est actuellement offert pour tout achat du nouveau casque Vive Cosmos Elite, un produit haut de gamme, facturé 999 euros.