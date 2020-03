Ghost of Tsushima sortira le 26 juin sur PS4 et dévoile ses différentes éditions

Un voyage au cœur du Japon féodal

Choisissez votre édition

Versions numériques

Édition standard

Édition Deluxe : jeu, apparence Héros de Tsushima (un cheval, une selle, un masque, une épée et un ensemble d'armure), objets de jeu (porte-bonheur d'Hachiman, un point technique), thème dynamique Samouraï, mini artbook numérique et commentaires du directeur

Versions Physiques

Édition standard

Édition Standard Plus (chez les revendeurs participants) : le jeu et un artwork

Édition Spéciale : jeu, un steelbook, un code de téléchargement (apparence Héros de Tsushima, point technique, porte-bonheur d'Hachiman), commentaires du directeur et mini artbook numérique

Édition Collector : jeu, un masque Sakai, une bannière de guerre (130 cm), un tissu d'emballage traditionnel, un mini artbook de 48 pages, la carte du monde et tous les bonus de l'édition Deluxe numérique

Source : PlayStation Blog

Présenté pour la toute première fois à la Paris Games Week 2017,s'apprête enfin à débarquer sur PS4 après une communication très décousue.Au final, nous avons vu bien peu de gameplay mais l'ambiance du soft développé par Sucker Punch () semble déjà faire mouche. Fort heureusement, le trailer mis en ligne ce jeudi illustre quelques belles cinématiques et des séquences in-game.Dans, le joueur incarnera Jin Sakai, un samouraï qui doit défendre l'île de Tsushima face à l'invasion mongole. Notre héros s'entraîne depuis son enfance mais il décide ensuite de s'éloigner de son mentor pour devenir le Fantôme. Le jeu mélangera à la fois des éléments historiques et surnaturels. Rappelons que nous aurons accès à un monde entièrement ouvert composé d'environnements très variés.Le PlayStation Blog nous apprend donc quesortira le 26 juin 2020. La marque nippone a détaillé toutes les éditions qui seront mises en vente très bientôt. Chaque précommande donnera accès à plusieurs bonus dont un avatar de Jin, une mini bande-son numérique et un thème dynamique.Sans plus attendre, voici les différentes édition :Le test sera bien évidemment disponible sur Clubic à la sortie du jeu.