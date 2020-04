Journey To The Savage Planet se dote d'un DLC

Le jeu d'exploration qui ne se prend pas au sérieux

Intitulé, ce contenu additionnel promet quelques heures de jeu en plus.Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de ce titre développé par Typhoon Studios , rappelons queinvite le joueur à explorer la planète ARY-26. Le but étant de répertorier la faune ainsi que la flore pour vérifier si ce nouveau monde est habitable ou non. Pour cela, notre avatar à plusieurs outils à sa disposition pour enregistrer des données. La campagne est même jouable en coopération.Ce soft édité par 505 Games a su tirer son épingle du jeu grâce à son humour omniprésent et à sa direction artistique plutôt agréable à l'œil. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'enthousiasme à l'annonce du premier DLC de. Annoncé durant l'Inside Xbox du 7 avril dernier,débarquera dès cette semaine.Ainsi,permettra aux joueurs d'explorer une toute nouvelle planète nommée DL-C1. Ce terrain de jeu inédit est en proie à des pics de pollution importants et il va falloir enquêter sur ce phénomène. Au programme, nous retrouverons des compétences supplémentaires à débloquer, mais aussi un nouveau costume, des améliorations en plus et des créatures toujours plus étonnantes. Un bon moyen de prolonger la durée de vie.Le DLCsortira sur Xbox One et sur l'Epic Games Store le 15 avril. La version PS4 arrivera à une date ultérieure. Actuellement,est en promotion sur la boutique d'Epic (17,99€ au lieu de 29,99€). Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent également télécharger le jeu de base sans frais supplémentaires sur Xbox One.