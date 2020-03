Microsoft lance les Avantages pour son Xbox Game Pass. Mais c'est quoi au juste ?

Xbox Game Pass Ultimate Perks Plus

Source : Xbox Wire

Microsoft annonce aujourd'hui le lancement des « pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate . Une nouvelle offre, appelée Xbox Game Pass Ultimate Perks Plus, qui va permettre d'ajouter régulièrement des DLC, du contenu inédit et bien plus encore, sans pour autant engendrer de coût supplémentaire.Par exemple, dans, les avantages permettent de profiter des voiles ancestrales, d'une figure de proue, d'une coque et d'un drapeau, tous sous le signe d'Ori. Idem du côté deou encore de, avec du contenu supplémentaire proposé gratuitement.Microsoft précise que d'autres Avantages seront bientôt annoncés, ainsi que de nouveaux ajouts au catalogue du Xbox Game Pass, Nul besoin d'ailleurs de s'inscrire au programme « Perks Plus », les membres du Xbox Game Pass Ultimate, retrouveront directement les avantages sous l'onglet Game Pass.