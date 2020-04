Inside Xbox : Grounded, Sea of Thieves, Gears Tactics et toutes les annonces à retenir

Grounded et (presque) rien de plus

Un Xbox Game Pass légèrement en retrait

Lire aussi :

Project xCloud : les inscriptions sont ouvertes en France

Entrons immédiatement dans le vif du sujet puisque les équipes du studio Obsidian Entertainment () ont présenté le mode solo de leur prochaine production :. Le joueur incarnera un personnage dont la taille a été réduite à celle d'un insecte. L'histoire se déroulera dans un jardin dans lequel il faudra lutter contre de nombreuses menaces.arrivera le 28 juillet 2020 via le programme Xbox Game Preview et en avant-première pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.Si la Xbox Series X a bien été évoquée, Microsoft n'a hélas pas souhaité révéler des éléments inédits sur la machine. Il a fallu se contenter d'un rappel des fonctionnalités déjà annoncées comme le Ray Tracing, le SSD ou encore le Quick Resume . Ce fut tout de même l'occasion d'apprécier quelques extraits de la version Series X de. Par ailleurs, ce dernier est jouable gratuitement du 6 au 12 avril.Parmi les autres « grosses annonces » de la soirée, nous pouvons signaler l'arrivée du jeu mobilesur iOS et Android, le 5 mai. Les préinscriptions sont ouvertes. En ce qui concerne le Xbox Game Pass console,etdébarqueront le 9 avril. La version PC accueillera bientôtetEnsuite, le jeu de stratégie jouable en solos'est présenté avec du gameplay inédit. Il sortira sur PC (Steam et Windows 10) le 28 avril prochain. Plusieurs jeux indépendants ont également été mis en avant comme, qui est disponible tout de suite. Hello Games (No Man's Sky) s'est aussi invité à la fête avec du gameplay pour. Enfin, la mise à jourdea eu droit à une bande annonce. Elle sera déployée le 22 avril.Vous pouvez visionner cet épisode Inside Xbox dans son intégralité via la vidéo en haut de cet article.