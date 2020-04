Project xCloud : les inscriptions sont ouvertes en France

Pas de date précise pour l'instant

Source : Xbox

Après un premier déploiement dans un petit nombre de pays à travers le monde, Microsoft décide enfin de passer à la vitesse supérieure avec son Project xCloud . Rappelons que le service permet de lancer plus de 50 jeux en streaming (...) pour y jouer sur un smartphone ou une tablette. La firme américaine mise beaucoup sur cette nouvelle manière d'accéder à son catalogue.Sur son site, Microsoft a donc annoncé que la preview du Project xCloud arrivera prochainement en France et dans une dizaine d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse Pour y participer, chaque joueur doit posséder un appareil Android 6.0 (ou supérieur) avec Bluetooth 4.0, une manette sans-fil Xbox, une connexion Wi-Fi de 5 GHz ou d'une connexion données mobile de 10 Mbits/s en réception. Il faut également télécharger l'application Xbox Game Streaming.Pour le moment, nous ne connaissons pas la date précise de l'arrivée de Project xCloud en France. Microsoft précise ne pas pouvoir communiquer une telle information à cause de l'épidémie de Covid-19 qui touche le pays et une bonne partie du monde à l'heure actuelle. Nous en saurons plus dans les semaines qui viennent.