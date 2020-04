Un nouvel Inside Xbox, sans next-gen, sera diffusé cette semaine

Quelques jeux et peu de next-gen

Source : Xbox

Malgré l'épidémie qui bouleverse l'industrie du jeu vidéo et le monde dans sa globalité, la firme américaine compte faire des annonces cette semaine. Ainsi, les joueurs pourront visionner une nouvelle édition du programme Inside Xbox . Cet épisode sera focalisé sur les jeux Xbox Game Studios déjà annoncés et sur les divers services de la firme.Ainsi, cet Inside Xbox sera diffusé le mardi 7 avril 2020 à partir de 23h, heure française. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus au sujet deet du prochain jeu d'Obsidian intitulé. Ce dernier lèvera également le voile sur son mode solo juste après l'émission qui devrait durer 40 minutes. La prochaine mise à jour de, les jeux indépendants et le Xbox Game Pass seront également au programme.Hélas, Microsoft a préféré préciser d'entrée de jeu que la Xbox Series X ne sera pas au centre de la conversation. Il va falloir se contenter d'un petit point sur les performances techniques de la machine. Rendez-vous sur YouTube Mixer et Twitch pour visionner l'Inside Xbox de ce mois d'avril.