Sea of Thieves arrive très bientôt sur Steam

Un jeu bientôt disponible dans tous les ports

Source : Steam

Alors qu'il vient tout juste de fêter dignement son deuxième anniversaire,s'apprête à mouiller l'ancre sur Steam. Le jeu multijoueurs de Rare a drastiquement densifié son contenu ces derniers mois. Nous avons maintenant accès à toujours plus de missions scénarisées, à un nouveau mode compétitif intitulé l'Arène , à une région sauvage inédite et à bien d'autres éléments comme le brouillard, le feu ou encore les animaux de compagnie.Une page Steam pourvient donc d'apparaître. Aucune date de sortie pour le moment mais il sortira « bientôt ». D'autres informations comme les configurations requises peuvent être consultées via cette fiche. Les joueurs ont également la possibilité d'ajouter le titre édité par l'entité Xbox Game Studios dans leur liste de souhaits.Rappelons queest déjà disponible sur ordinateur via le Microsoft Store et le programme Xbox Play Anywhere. Il est également présent sur le Xbox Game Pass PC. Il rejoint doncetparmi les jeux Xbox accessibles sur Steam.