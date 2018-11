The Arena : un mode compétitif va débarquer dans Sea of Thieves

Des affrontements dignes de Pirates des Caraïbes ?

Le très populairea donc eu droit à sa minute de gloire avec un trailer dévoilant un tout nouveau mode PVP :. L'objectif sera simple, puisqu'il s'agira de combattre l'équipe adverse pour gagner de précieux trésors.Durant le X018, Craig Duncan, président de Rare, a précisé que le joueur pourra choisir entre le mode « Aventure » et le mode « Arena », depuis le menu principal au moment de lancer le jeu. Cela permettra ainsi aux personnes de s'affronter dans des sessions plus courtes et mieux ordonnées. Avec cet ajout, une nouvelle société sera également introduite : lesLe mode PVP The Arena sortira en début 2019. Sea of Thieves est actuellement disponible sur Xbox One et Windows 10. Il est optimisé pour la Xbox One X et il fait partie du catalogue Xbox Game Pass.