Sea of Thieves passe le cap des 10 millions de joueurs depuis sa sortie

Un bel avenir en perspective pour Sea of Thieves ?

Source : Xbox

C'est donc via un communiqué que Microsoft a dévoilé les dernières statistiques autour de. Bientôt deux ans après sa sortie, le titre vient de franchir une étape importante. En effet, le soft a été joué par plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde. La firme américaine confirme qu'il s'agit deSi les chiffres ont de quoi réjouir les équipes de Rare, il faut bien admettre qu'ils ont sans doute été dopés par l'arrivée desur le Xbox Game Pass . Les abonnées au service pouvant accéder au jeu sans avoir besoin de l'acheter. Ainsi, le titre a dû être bien aidé par le succès du Game Pass mais cela n'enlève rien à cette belle performance.Pour finir, précisons que la mise à jour de janvier intituléesera déployée gratuitement le 15 janvier prochain. Elle récompensera les joueurs qui se connecteront entre le 15 et le 22 janvier avec une voile personnalisée et une émote.Voilà un bon moyen de patienter en attendant des nouvelles de, la nouvelle licence de Rare annoncée en novembre dernier