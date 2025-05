En parallèle, Nintendo prévoit d’offrir des mises à jour gratuites pour douze titres existants de la Nintendo Switch. Des jeux tels que Super Mario Odyssey, Pokémon Écarlate & Violet et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bénéficieront d’améliorations graphiques (résolution et framerate) ainsi que du support du GameShare, une nouvelle fonctionnalité multijoueur permettant de jouer en coopération sur plusieurs consoles avec une seule copie du jeu.