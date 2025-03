Et à ce petit jeu, il semblerait que divers détails tendent à pointer vers une seule et même date : le 15 mai 2025. En effet, c'est à cette date que le jeu Doom: The Dark Age sera lancé, tout comme le nouveau set LEGO Mario Kart. Selon certains, les précédents Doom ayant été lancés sur Nintendo Switch, cet opus The Dark Age pourrait faire partie du line-up de la Switch 2.

Du côté du set LEGO Mario Kart, certains s'interrogent sur un lancement en milieu de mois, un jeudi, quand les autres sets ont été lancés en début de mois, et généralement le week-end.