Dévoilée pour la toute première fois en octobre 2016, la Nintendo Switch avait eu droit à une présentation le 13 janvier 2017. Cette conférence, d'environ une heure, mettait l'accent sur les fonctionnalités hybrides de la console ainsi que sur les titres disponibles lors de la première année de commercialisation de la machine. Selon toute vraisemblance, plus de huit années après ce fameux événement, Nintendo pourrait plus ou moins reproduire le même schéma avec la Nintendo Switch 2.

En effet, la firme de Kyoto prévoirait, d'après plusieurs sources réputées pour leur fiabilité au sein de l'industrie du jeu vidéo, de lever le voile autour de sa nouvelle machine ce jeudi, soit plus exactement le 16 janvier prochain. L'information nous vient tout d'abord du leaker Nate the Hate, dont les propos ont tout récemment été étayés par ceux du journaliste Tom Warren de The Verge. Hier, ce dernier a déclaré par l'intermédiaire de son compte X que l'annonce de la nouvelle console de Big N était bel et bien programmée pour cette semaine.