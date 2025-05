Face au buzz médiatique, Nintendo avait rapidement réagi en déclarant publiquement que le matériel présenté par Genki n'était pas officiel et n'avait pas été fourni par ses soins. Par la suite, Genki a semblé rétropédaler, indiquant que sa maquette était basée sur des informations ayant fuité et non sur une console authentique obtenue illégalement. Ces déclarations jugées « contradictoires et incohérentes » par Nintendo n'ont fait qu'alimenter la controverse.