Les fans de la Nintendo Switch ne devraient pas être chamboulés par cette Switch 2. Nintendo n'a pas voulu toucher au concept de base, à savoir une console portable qui se branche aussi sur le téléviseur du salon, mais va sérieusement l'améliorer, tant au niveau de la fabrication que de la fiche technique.

Les premières informations partagées par le constructeur indiquent que les Joy Con seront désormais magnétiques, et plus simples à installer comme à retirer. L'écran de la console devrait gagner en taille avec une dalle de 8 pouces, contre 6,2 pouces pour le premier modèle sorti en 2017.

On attend également Nintendo sur le sujet de la puissance, alors que la Switch première du nom a montré ses limites depuis déjà plusieurs années. La rumeur évoque l'adoption d'un processeur Arm Cortex-A78C à huit cœurs, accompagné d'un GPU Nvidia T239 basé sur l'architecture Ampere, et de 12 Go de RAM.

Enfin le line-up de lancement sera particulièrement scruté, avec la présentation des premiers titres proposés le jour de la sortie, mais aussi des potentiels jeux des éditeurs tiers portés sur la machine.

Un sacré programme donc, sans oublier le prix et la date de sortie. Rendez-vous dans quelques heures pour tout savoir sur la Nintendo Switch 2.