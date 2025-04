v1rus_2_2

J’espère que l’eShop ne laguera pas comme sur la Switch. Sérieux, c’est une honte

pecore: pecore: J’ai l’impression que « un peu déçu » est en train de devenir le leitmotiv de cette nouvelle console. D’ailleurs, on en fini par ce demander si cette console mérite le qualificatif de « nouvelle » et qu’en fait de Switch 2, on ne serait pas plutôt sur une Switch 1.2 .

À force d’accumuler les « un peu déçu », on pourra le tagger de déception

Pour le nom, la console était supposé de s’appeler la Super Switch mais ça l’air que ça faisait trop « version pro » comme la Wii U, d’où pourquoi ils ont décidé de l’appeler Switch 2 mais plus ça va, plus que je me dis que Nintendo aurait vraiment dû la vendre comme une version pro qu’à une suite, je pense que ça aurait été moins décevant (et garder le nom de Super Switch et faire des versions SNES ).