On a des nouvelles officielles du futur Mac Pro avec Apple Silicon

Un peu plus loin dans l'entretien, le responsable d'Apple donne plus de précisions sur l'objectif d'Apple avec ses propres processeurs et la vision du constructeur pour le futur de l'informatique : « Je pense que pendant très longtemps, l'industrie au sens large s'est concentrée sur la performance, et nous avons introduit cette idée selon laquelle vous devez réfléchir à la manière dont vous pouvez le faire efficacement. Une partie de cette concentration sur les performances par Watt nous a en quelque sorte poussés à intégrer certaines technologies de base au silicium, et nous a permis de le faire, afin que nous puissions fournir [ces technologies] de la manière la plus efficace. »

Bob Borchers indique enfin que la stratégie d'Apple est de se concentrer d'abord sur le produit et sur les besoins des clients, et pas uniquement sur le processeur, pour leur apporter les meilleures performances sans perdre de temps sur des fonctionnalités accessoires. C'est une nouvelle démonstration de l'intégration verticale popularisée par la marque dans le but d'optimiser totalement les différents composants, logiciels et services.

Selon les dernières rumeurs en date, le Mac Pro ne devrait pas subir de changement de design. Le produit serait toujours une tour arborant une multitude de trous à l'avant pour l'aération. L'ordinateur serait toutefois moins modulaire et ne supporterait plus les GPU externes. Apple doterait l'appareil d'un nouveau processeur M2 Ultra, qui pourrait accueillir jusqu'à 76 cœurs GPU.