En clair, plus on est jeune, moins on est patient. Et il y a de quoi : avec la multiplication des espaces utilisateur en ligne, les pratiques croissantes d’achats sur Internet, et les règles de sécurité de plus en plus pénibles à respecter (mots de passe uniques, longs, complexes, parfois limités en nombre de caractères, acceptant ou non certains symboles, etc.), qui pour garder son calme ? Les mots de passe n’ont plus la cote chez les nouvelles générations, qui leur préfèrent des méthodes d’authentification plus simples, plus rapides, et même plus sécurisées.