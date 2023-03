Sur iOS et Android, Outlook va gagner une fonction très très pratique !

Avec Authenticator Lite dans Outlook, Microsoft introduit donc un moyen astucieux de populariser considérablement son système d'authentification multifacteur. Si pour l'heure aucun détail n'a été communiqué quant à son intégration dans Outlook, notez tout de même que cette fonctionnalité sera uniquement réservée aux propriétaires de comptes scolaires et professionnels. Quoi qu'il en soit, sachez que les plus impatients d'entre vous n'auront pas à patienter bien longtemps. Le déploiement devrait en effet avoir lieu au cours de ce mois de mars, sur iOS et Android.