Microsoft dévoile Outlook Lite sur Android dans certains pays, voici comment l'installer

À l'instar de Google ou Facebook, qui proposent également des éditions Lite de leurs applications respectives, Outlook Lite a été conçu pour être léger, rapide et économe en batterie, comme en données mobiles. Le fichier d'installation ne pèse que 5 MB et l'application pourrait tourner sur des smartphones fonctionnant avec seulement 1 GB de RAM. Ces deux spécificités permettraient à la messagerie de consommer très peu d'énergie et de fonctionner avec une connexion 3G, voire 2G.