X.com (Twitter) déploie la connexion par passkeys pour les iPhone

Pendant des années, la protection d'un compte sur internet passait par la création d'un mot de passe. Une solution qui devient de plus en plus simple à démonter pour les escrocs de la toile, et qui a obligé les spécialistes du secteur à penser à d'autres mesures.

La plus en vogue actuellement est les « passkeys », ou clés d'identification, qui permettent de générer une clé d'accès directement sur l'appareil de l'utilisateur. Cette possibilité de mieux protéger son compte existait depuis un certain temps pour les utilisateurs de X sur iOS, mais seulement aux États-Unis. Elle devient aujourd'hui mondiale.