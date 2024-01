WhatsApp va vous permettre de mieux sécuriser votre compte grâce aux passkeys

Selon l'ogre Google, les passkeys (ou « clés d'accès ») sont « 40 % plus rapides que les mots de passe et s’appuient sur un type de cryptographie qui les rend plus sécurisées ». À cela s'ajoute un côté sécurisé, mais aussi une vraie simplicité d’utilisation, puisque les clés d’accès évitent aux utilisateurs d’avoir à se souvenir de mots de passe souvent bourrés de chiffres et autres caractères spéciaux (ou pas). Outre Google, d'autres applications ont cédé à l'appel des passkeys, comme Uber, eBay ou encore WhatsApp.