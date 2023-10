Dites adieu aux mots de passe sur WhatsApp : l'application adopte déjà les passkeys de Google

En plus d'éliminer la nécessité d'utiliser un mot de passe, les clés de sécurité permettront également de se passer de l'authentification à double facteur par SMS. Il s'agit d'une amélioration significative pour WhatsApp et ses deux milliards d'utilisateurs, qui constituent une cible privilégiée pour les acteurs malveillants et les tentatives d'hameçonnage. Meta s'efforce de tenir ses engagements sur la sécurité de son service de messagerie, ce qui est plus qu'appréciable.

Cette mise à jour ne concerne, pour le moment, que l'application Android du service. Contacté par nos confrères de The Verge, Meta n'a pas donné de détails sur un éventuel déploiement de la fonctionnalité sur iOS.

L'adoption des passkeys n'est qu'une des nombreuses nouveautés qui font leur apparition sur WhatsApp. Alors que ses applications de bureau ont fait l'objet de nombreuses améliorations ces derniers temps, une refonte graphique du service de messagerie et l'ajout prochain de fonctionnalités très attendues promettent de changer radicalement l'expérience des utilisateurs.