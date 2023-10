WhatsApp : vous hallucinerez en voyant à combien s'arrachent les failles de sécurité de la messagerie

Plus la technologie des smartphones avance, plus leur piratage est devenu complexe. Autrefois plutôt accessibles, les moyens qu'il faut désormais déployer sont beaucoup plus coûteux. Dans ce contexte, il n'y a rien de surprenant à voir que les tactiques de hacking de certaines applications, comme WhatsApp par exemple, s'échangent contre de réelles montagnes d'argent. Les chiffres sont réellement stupéfiants, puisqu'il est question ici de plusieurs millions d'euros.