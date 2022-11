Android : le tracking dans les applis, c'est fini, voilà la solution de DuckDuckGo

DuckDuckGo - Android

Exceptionnellement stable, fluide et performant, DuckDuckGo pour Android est une surprise de taille du côté de ses performances et de sa fluidité. Il se distingue aussi par le respect de la vie privée et par la notation de confiance donnée pour chaque site web consulté. Le moteur de recherche est cependant un peu léger en termes d'options et de gestion des téléchargements.