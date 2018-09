Que faire avec Recuva ?

Lors d'une panne informatique ou d'une mauvaise manipulation, la perte de données personnelles ou professionnelles peut être rapidement résolues à l'aide d'une des nombreuses solutions sur le marché., du même éditeur que l'incontournable CCleaner , est un logiciel gratuit de récupération de fichiers perdus ou endommagés.Un assistant guide l'utilisateur étape par étape afin de définir le type de fichiers à récupérer avec au choix des images, de la musique, des e-mails, des documents ou des fichiers compressés. Il est ensuite possible de choisir l'emplacement à analyser sur un disque, une clé USB ou une carte mémoire.Une fois l'analyse terminée, le logiciel affiche les fichiers récupérables ainsi qu'un grand nombre de détails comme l'emplacement d'origine du fichier, sa taille, sa date de dernière modification, ses métadonnées ainsi qu'un aperçu pour les images. L'utilisateur peut ensuite cocher les fichiers à restaurer puis leur emplacement d'enregistrement. Notons qu'il est également possible de retrouver des fichiers à l'aide du moteur de recherche.Parmi ses autres fonctionnalités, une option rapide peut être ajoutée au menu contextuel de Windows permettant ainsi de rechercher des fichiers perdus dans un dossier en seulement deux clics de souris.Disponible en français lors de l'installation,est un modèle de simplicité grâce à son assistant et à son interface intuitive et claire.