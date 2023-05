Ce gadget à 15 dollars est capable de berner le lecteur d'empreinte de nombreux mobiles Android

Comme le souligne Wccftech, l'efficacité de BrutePrint est variable d'un modèle à l'autre, mais ce petit gadget est parvenu à trouver et à reproduire l'empreinte digitale permettant le déverrouillage de chacun des smartphones Android testés… avec un délai de recherche plus ou moins long toutefois, puisque l'opération nécessite entre 40 minutes et 14 heures.

Le modèle le plus vite vaincu est quoi qu'il en soit le Galaxy S10 Plus, avec 0,73 à 2,9 heures de temps de déverrouillage. Le Xiaomi Mi 11 Ultra s'avère le plus coriace, avec un temps de déverrouillage compris entre 2,79 et 13,89 heures, selon les mesures rapportées par ArsTechnica.

Les deux iPhone testés sont en revanche restés inviolés, leur dispositif de sécurité n'ayant tout simplement pas pu être contourné, lit-on. La raison soulignée par Wccftech est assez évidente : iOS chiffre systématiquement ses données de sécurité, ce qui n'est pas le cas d'Android.

Les chercheurs responsables de l'étude sont toutefois loin d'être pessimistes dans leurs conclusions, indiquant que la faille exploitée pour l'expérience pourrait être comblée, au moins en partie, à l'avenir. En travaillant ensemble, les fabricants de smartphones et de capteurs d'empreinte digitale pourraient facilement venir à bout de telles méthodes de contournement.