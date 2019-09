La dernière mise à jour de Windows 10 causerait des pannes de carte réseau

Les cartes réseau ne sont plus reconnues par Windows 10 (mais pas que)

Microsoft a tenu à répondre à ce souci, parmi les autres qui ponctuent la mise à jour, avec des solutions simples que l'utilisateur devra lui-même appliquer.C'est la mise à jour KB4515384 déployée ce 10 septembre qui pose actuellement problème. Les utilisateurs de Windows 10 disposant de la build 1903 de mai 2019 sont concernés. On évoque notamment un problème au niveau de la carte réseau qui n'est plus reconnue. Microsoft recommande donc aux malchanceux de désactiver et réactiver cette dernière au niveau du gestionnaire des périphériques pour retrouver une connexion sans-fil.Mais ce n'est pas le seul problème connu pour cette mise à jour KB4515384, puisque le son ferait également des siennes. De son côté, Microsoft recommande (encore) de désactiver/réactiver les options multi canal dans les paramètres Windows 10, ou directement en jeu. Encore une fois, c'est à l'utilisateur de faire les démarches, la firme n'ayant pas déployé de correctif, même si cette dernière en promet une pour la fin du mois (uniquement pour le son).À noter que le menu Démarrer peut également crasher, mais qu'à l'heure actuelle, Microsoft n'a pas encore offert de solution.