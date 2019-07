Windows commence les mise à jour auto vers la version de Mai 2019

Une installation recommandée régulièrement par Windows 10

Si vous aviez décalé semaine après semaine l'installation de lade Windows 10 (1903), Microsoft va désormais vous forcer la main pour procéder à la mise à niveau.À partir d'aujourd'hui, l'éditeur de Redmond débute le processus dedes versions 1803 (soit la mise à jour sortie au printemps 2018) vers la dernière mouture du système d'exploitation.Il est tout de même encore possible de décaler l'installation.et vous la proposer au moyen d'une notification. Si vous l'ignorez, l'installation ne se lancera pas, et sera reportée à 35 jours.a ajouté cette option pour, notamment pour les utilisateurs professionnels qui pouvaient perdre de précieuses minutes sur leur journée de travail à cause d'une mise à jour non désirée.forcera uniquement la mise à niveau lorsque la version utilisée sera jugée obsolète. Pour les utilisateurs qui continuent d'utiliser la version 1803,, date à laquelle elle ne sera plus supportée par les équipes de l'éditeur.La prochaine version majeure de fonctionnalités (1909) est actuellement en cours de test etpour tous les utilisateurs de Windows 10.