Microsoft va présenter sa solution de super-échantillonnage lors de la GDC 2024, fin mars

Le 21 mars prochain, en début de soirée (20 h 45, heure de Paris), Shawn Hargreaves, Austin Kinross, Wessam Bahnassi et Rob Martin seront sur scène pour parler de DirectSR. Les deux premiers travaillent au sein des équipes techniques Direct3D et PIX de Microsoft tandis que les deux hôtes suivants sont respectivement employés par NVIDIA et AMD.

Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais cette double présence et le texte de présentation de la conférence laissent à penser qu'AMD et NVIDIA ont été partie prenante de DirectSR. On les imagine mal délaisser FSR et DLSS, mais DirectSR pourrait-elle être une solution universelle ? Impliquera-t-elle l'intelligence artificielle comme les techniques actuelles ?