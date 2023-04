En fuite, les tests de la Galaxy Tab S9 Ultra font des étincelles !

La Galaxy Tab S8 Ultra n'est clairement pas taillée pour tout le monde. Sur bien des aspects, c'est un vrai bijou de technologie et probablement la tablette Android la plus impressionnante du marché. Mais Samsung a également créé cette version « Ultra » avec l'ambition de remplacer votre ordinateur portable. Cependant, plusieurs éléments l'empêchent de remplir ce pari.

Le premier concerne le prix. Pour avoir le « pack complet » transformant la tablette en ordinateur, il faudra débourser chez Samsung un minimum de 1 568 €. C'est bien plus cher que beaucoup de laptops de qualité, mais aussi que la concurrence directe comme la Surface Pro 8 et ses accessoires. Seul Apple et son iPad Pro parviennent à battre Samsung au jeu de celui qui vendra la « tablette-ordinateur » la plus chère.

Car ne vous y trompez pas, la Tab S8 Ultra reste une tablette. Elle est certes, très grande et avec une interface Samsung DeX qui offre une expérience bureautique agréable, mais nous sommes encore loin de l'expérience logicielle que peuvent offrir Windows, MacOS ou Linux. L'autonomie trop juste pour travailler sereinement une journée complète vient également ternir le tableau.