Un iPhone avec un appareil photo sous l'écran ? Pas avant 2027 au moins

En l'occurrence, Apple ne procéderait pas d'un seul coup. Dans un premier temps, la technologie développée par LG serait employée uniquement pour les capteurs Face ID. Le module photo frontal des iPhone resterait donc visible en haut de l'écran, probablement au travers d'un petit orifice glorifié par la Dynamic Island, ou par une autre pirouette esthétique du même genre.

Apple privilégierait ainsi une progression en deux temps, et n'installerait le capteur selfie sous l'écran que deux ans plus tard, indique 9to5Mac, lorsque la technologie de LG sera plus aboutie et mieux maîtrisée. La transition allant de la « pilule » que l'on connaît actuellement en haut d'écran, à l'installation complète des modules et capteurs sous la dalle, se ferait donc sur le long terme.

Cette approche graduelle serait d'autant plus logique qu'il est effectivement plus compliqué d'installer un module selfie sous l'écran, que d'y ajouter les capteurs nécessaires à l'identification faciale via Face ID.

Si l'on schématise, ces derniers ont uniquement besoin de « voir » la lumière réfléchie sur le visage de l'utilisateur par le projecteur de points infrarouges ; tandis qu'un module selfie doit pour sa part être en mesure de délivrer une photo précise, détaillée, lumineuse et aussi flatteuse que possible de l'utilisateur. De ce point de vue, son intégration sous l'écran est donc bien plus délicate. Elle nécessite plus de R&D et une technologie d'intégration plus aboutie.