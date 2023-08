Face ID sera bientôt disponible sur vos MacBook

Le système pourrait trouver sa place sans trop de difficultés dans le cadre d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro et même d'un iMac, dont les bordures semblent suffisantes pour accueillir la caméra et le projecteur infrarouge.

Il faut toutefois rappeler qu'un brevet n'équivaut pas à la confirmation d'un produit en bonne et due forme. Les MacBook et autres iMac, ainsi que les claviers Apple de dernière génération, sont équipés aujourd'hui de Touch ID, et la marque n'est peut-être pas pressée de proposer un autre système d'authentification sur ses appareils, malgré son retard sur le monde PC, qui profite déjà de la reconnaissance faciale avec Windows Hello.