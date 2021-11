Voilà pourquoi les MacBook 2021 n'ont pas de Face ID (selon Apple)

Pas de capteur TrueDepth donc pour les MacBook Pro, qui se déverrouillent via TouchID. Selon Tom Boger chez Apple, cela s'explique par le fait que «Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable, car vos mains sont déjà sur le clavier ». Rappelons qu'Apple a pourtant retiré ce même Touch ID des iPhone, quand bien même on a généralement déjà nos mains sur l'écran…