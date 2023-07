Le MacBook Air 15 est-il un flop ? Non, mais...

C'était un ordinateur qui avait beaucoup fait parler de lui, et bien avant son lancement. Quand finalement le MacBook Air 15 allait-il enfin tomber sur les étals des marchands ? Après bien des rumeurs et des spéculations, c'est en juin que ce dernier a fait son apparition. On pouvait alors s'attendre, si ce n'était à une ruée, au moins à de belles premières ventes. Eh bien, pas vraiment.

C'est ce que nous apprend une information de DigiTimes. « Selon la chaîne d'approvisionnement d'Apple, le MacBook Air 15 pouces, annoncé lors de la conférence WWDC de juin, n'aurait pas répondu aux attentes des clients », explique ainsi le média. Pour être plus précis, les ventes seraient tout simplement 50 % plus basses que les prévisions d'Apple !