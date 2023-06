Le MacBook Air 15 pouces M2 risque-t-il la surchauffe comme son petit frère ?

« Le MacBook Air chauffe toujours (…). Le clavier, bien qu'utilisable, était chaud », note ainsi Monica Chin pour The Verge, évoquant tout spécialement la partie haute du clavier et la zone plate située entre le clavier et la charnière. D'après elle, cette chauffe était surtout notable durant les benchmarks. « Si vous êtes de ceux qui veulent acheter cet appareil en pensant l'utiliser pour exporter des vidéos de temps en temps, prenez-en bonne note », indique la journaliste, en précisant bien, toutefois, que le MacBook Air 15 ne souffrait pas de ce problème lors d'une utilisation plus classique, comme la navigation web sur Google Chrome.

Un constat que nous partageons globalement au sujet du MacBook Air 15, reçu en prêt il y a quelques jours, et que nous testons actuellement. Nos premiers benchmarks nous ont en effet permis de constater un échauffement notable (mais pas critique non plus) sur le haut du clavier et au niveau de la charnière. Ce problème est toutefois observable uniquement lors d'une utilisation intensive de l'ordinateur, mais on remarque quand même qu'il intervient assez vite. Dès lors qu'on revient à un usage plus courant, la chauffe est en revanche inexistante ou presque.