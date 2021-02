Samsung veut rendre accessible la calibration de ses téléviseurs grâce à EZCal

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

EZCal est une très bonne nouvelle pour les consommateurs, pour qui la question de l’étalonnage est souvent obscure. En autorisant le calibrage via un simple smartphone, il est certain que davantage de personnes s’intéresseront à cette question et profiteront, peut-être, d’une meilleure expérience de visionnage sur leur téléviseur.



Malgré tout, nous sommes perplexes concernant le pourcentage de précision que Samsung évoque, notamment avec des modes de calibrage automatique qui se veulent très rapides. Les capacités du capteur photo et la précision des patterns affichés entrent évidemment dans l’équation et cette solution ne risque pas de remplacer les outils utilisés dans le secteur professionnel de l’étalonnage. Cependant, l’annonce d’une solution simple comme EZCal sonne comme un début de démocratisation et de sensibilisation des consommateurs, et pourrait également convaincre d’autres fabricants à franchir le pas.