Après Huawei ou Xiaomi , c'est au tour d'OPPO de se lancer sur le marché des téléviseurs

À défaut de changer la donne en termes de qualité d'image (les deux téléviseurs d'OPPO misent sur la technologie LCD), le constructeur chinois veut tenter de se démarquer au travers de fonctionnalités intrigantes.

En dépit de leur définition Ultra HD, les OPPO S1 et R1 seront par exemple capables de prendre en charge des contenus en 8K en les downscallant en 4K à l'aide de leurs processeurs MediaTek (MT9950 pour le S1 et MT9652 sur le R1). Pour le reste on y trouvera 8,5 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les deux appareils devraient enfin être en mesure de démarrer en seulement une seconde, explique le site spécialisé FlatPanelsHD.