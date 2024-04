Dolby Atmos, DTS:X, WOW Orchestra... On connaît les prix des barres de son LG 2024

Souhaitant créer une synergie entre barre de son et téléviseur, LG mise beaucoup sur l'une de ses dernières améliorations avec WOWCast, un système qui permet une connexion sans fil grâce au Wi-Fi entre la barre de son et le téléviseur. Cette technologie prend en charge tous les formats audio et intègre aussi le Dolby Atmos et le DTS:X. Elle équipera 5 des 10 modèles lancés par la marque, à savoir les barres de son S77TY, S80TR, SG10TY, S90TY et le produit phare du catalogue, la S95TR.

WOW Orchestra est également de la partie sur ces modèles, en plus des S70TY et S70TR. Pour rappel, il s'agit d'un système similaire à ce que l'on retrouve chez Samsung sous le nom de Q-Symphony, à savoir la possibilité d'utiliser de concert le système de haut-parleurs des téléviseurs compatibles de la marque avec la barre de son.