LG dévoile son nouveau projecteur laser à ultra courte focale, idéal pour vos séances cinéma à la maison

Ce vidéoprojecteur vous permet de visionner vos contenus préférés, notamment via les différents services de streaming (Netflix, Disney+, Apple TV…), accessibles via la plateforme webOS, le tout en 4K HDR. Le nouveau bébé de LG bénéficie d’ailleurs de la technologie « HDR Dynamic Tone », afin de proposer un ajustement de l’image plus précis, ainsi que du dispositif « Brightness Optimizer », qui consiste quant lui à gérer la luminosité selon la lumière ambiante. Si vous souhaitez prolonger l’expérience depuis votre smartphone ou votre tablette, il vous sera possible de recourir à la fonction « Screen Mirroring », accessible via Bluetooth et Apple AirPlay2.